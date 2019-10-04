Билецкий ответил Зеленскому: надо бояться не политиков, а ветеранов и народа

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что "формула Штайнмайера" - это "наибольшая измена Украине", поэтому акции против капитуляции страны будут продолжаться. Соответствующее видеообращение к президенту Зеленскому он опубликовал в своем блоге.

"Возможно сейчас кого-то огорчу, но измена НЕ отменяется. Начну с самого главного. Хотим ли мы, ветераны, завершения войны и возвращения территорий? Да. Мы хотим этого больше вас, зная истинную цену мира. Формула Штайнмайера - это НЕ наибольшая страшилка последних недель. Это наибольшая измена Украине", - сказал политик.

По словам Билецкого, в документе, согласованном в Минске, нет "ни одного слова о Крыме, а Донбасс превращается в анклав "русского мира". Кроме того, отметил он, в формуле Штайнмайера речь не идет о выводе российских войск к проведению выборов на оккупированных территориях.

"Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Да. Потому вы договорились, как будут проходить выборы, не договорившись, как российские войска покинут территорию Украины", - констатировал Билецкий.

Он также подчеркнул, что принятие закона об особом статусе оккупированной части Донбасса является сдачей национальных интересов государства.

"Будете ли вы принимать новый закон об особом статусе ОРДЛО, не пересекая ни одной красной линии? Нет. Потому что вы до сих пор не назвали ни одной конкретной красной линии. Для нас, ветеранов, сам особый статус ОРДЛО - и есть жирной красной линией. Итак, капитуляция, сдача национальных интересов Украины, договорняки и глобальные шаги без согласия народа Украины", - подчеркнул Билецкий.

Лидер "Национального корпуса" выразил уверенность в том, что не может быть никаких "минских договорняков", отвода войск, выборов и особого статуса Донбасса - "пока граница не будет наша", поэтому сопротивление капитуляции продолжаться.

"Вам надо бояться не политиков, бывших или нынешних. Вам надо бояться ветеранов, патриотов и украинского народа. Следовательно, поскольку капитуляция не отменяется, то и борьба против нее тоже", - резюмировал Билецкий.