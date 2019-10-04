Білецький відповів Зеленському: треба боятися не політиків, а ветеранів і народу

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що "формула Штайнмаєра" - це "найбільша зрада Україні", тому акції проти капітуляції країни будуть продовжуватися. Відповідне відеозвернення до президента Зеленського він опублікував у своєму блозі.

"Можливо зараз когось засмучу, але зрада НЕ скасовується. Почну з найголовнішого. Чи хочемо ми, ветерани, завершення війни і повернення територій? Так. Ми хочемо цього більше вас, знаючи справжню ціну світу. Формула Штайнмаєра - це НЕ найбільша страшилка останніх тижнів. Це найбільша зрада Україні", - сказав політик.

За словами Білецького, в документі, узгодженому в Мінську, немає "жодного слова про Крим, а Донбас перетворюється в анклав "російського світу". Крім того, зазначив він, у формулі Штайнмаєра мова не йде про виведення російських військ до проведення виборів на окупованих територіях.

"Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі відбудуться завтра і під дулом кулеметів? Так. Тому ви домовилися, як будуть проходити вибори, не домовившись, як російські війська покинуть територію України", - констатував Білецький.

Він також наголосив, що ухвалення закону про особливий статус окупованої частини Донбасу є здачею національних інтересів держави.

"Чи будете ви приймати новий закон про особливий статус ОРДЛО, не перетинаючи жодної червоної лінії? Ні. Тому що ви досі не назвали жодної конкретної червоної лінії. Для нас, ветеранів, сам особливий статус ОРДЛО - і є жирною червоною лінією. Отже, капітуляція, зрада національних інтересів України, договорняки і глобальні кроки без згоди народу України", - підкреслив Білецький.

Лідер "Національного корпусу" висловив упевненість в тому, що не може бути ніяких "мінських договорняків", відводу військ, виборів і особливого статусу Донбасу "поки кордон не буде наш", тому опір капітуляції продовжуватися.

"Вам треба боятися не політиків, колишніх або нинішніх. Вам треба боятися ветеранів, патріотів і українського народу. Отже, оскільки капітуляція не скасовується, то й боротьба проти неї теж", - резюмував Білецький.