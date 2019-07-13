Билецкий назвал обстрел канала "112 Украина" провокацией со стороны Москвы

Второй номер в списке объединенных националистов (ВО "Свобода") Андрей Билецкий заявил, что обстрел здания телеканала "112 Украина" - это провокация и постановка, организованная сторонниками Москву с целью дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами. Об этом Билецкий написал в своем Telegram.

Будучи участником российско-украинской войны и экс-главой добровольческого полка "Азов" Билецкий подчеркнул, что выстрел из гранатомета был достаточно прицельным – пострадал только фасад здания. Несмотря на это, Билецкий допустил, что совершили нападение профессионалы.

"Из гранатомета. Стреляли прицельно – так, чтобы повредить только вывеску. Жертв и разрушений, слава Богу, нет. Окна целые, техника в порядке", – заявил политик.

Вместе с тем Билецкий отметил, что к организации обстрела, скорее всего, причастны российские спецслужбы, которые специально раскачивают ситуацию в Украине накануне досрочных парламентских выборов. Билецкий заявил, что обстрел канала Москва попытается использовать в своей пропаганде против Украины, а также, чтобы добавить привлекательности таким "пророссийским политикам как Виктор Медведчук и Вадим Рабинович".

В то же время Билецкий остро осудил любую агрессию против журналистов и призвал украинских правоохранителей расследовать указанный инцидент особенно придирчиво.

"Стрелять в журналистов нельзя. Из своего опыта знаю, что русским эти законы не писаны. Директор канала призвал власти осудить обстрел. По моему мнению, осуждения мало. Вся страна должна знать в лицо негодяев, которые стреляют в медиа. Поэтому рекомендую Виктору Медведчуку, Тарасу Козаку и Вадиму Рабиновичу спросить, кто это был, во время следующего визита в Москве. Там точно знают, кто и точно в курсе, для чего", – написал Билецкий.

Напомним, ранее Билецкий, в связи с информацией о телемосте с российским телеканалом "Россия 24" и украинским телеканалом NewsOne, поставил ультиматум президенту Владимиру Зеленскому, который в свою очередь заявил, что не позволит Виктору Медведчуку монополизировать телевидение.

Ранее Билецкий выступил с требованием об аресте Медведчука, назвав конкретную статью, по которой, по ему мнению, это нужно сделать.