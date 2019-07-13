Білецький назвав обстріл каналу "112 Україна" провокацією з боку Москви

Другий номер у списку об'єднаних націоналістів (ВО "Свобода") Андрій Білецький заявив, що обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" - це провокація і постановка, організована прибічниками Москви з метою дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами. Про це Білецький написав у своєму Telegram.

Будучи учасником російсько-української війни і екс-очільником добровольчого полку "Азов", Білецький підкреслив, що постріл з гранатомету був досить прицільним – постраждав тільки фасад будівлі. Зважаючи на це, Білецький допустив, що здійснили напад професіонали.

"З гранатомета. Стріляли прицільно – так, щоб пошкодити тільки вивіску. Жертв та руйнувань, слава Богу, немає. Вікна цілі, техніка в порядку", – заявив політик.

Разом з тим Білецький зазначив, що до організації обстрілу, найвірогідніше, причетні російські спецслужби, які умисно розкачують ситуацію в Україні напередодні дострокових парламентських виборів. Білецький заявив, що обстріл каналу Москва спробує використати у своїй пропаганді проти України, а також, щоб "додати привабливості таким проросійським політикам як Віктор Медведчук і Вадим Рабінович".

У той же час Білецький гостро засудив будь-яку агресію проти журналістів і закликав українських правоохоронців розслідувати вказаний інцидент особливо прискіпливо.

"Стріляти в журналістів не можна. Зі свого досвіду знаю, що росіянам ці закони не писані. Директор каналу закликав владу засудити обстріл. На мою думку, засудження мало. Вся країна має знати в обличчя негідників, які стріляють в медіа. Тому рекомендую Віктору Медведчуку, Тарасу Козаку і Вадиму Рабиновичу спитати, хто це був, під час наступного візиту в Москві. Там точно знають, хто і точно в курсі, для чого", – написав Білецький.

Нагадаємо, раніше Білецький, у зв'язку з інформацією про телеміст з російським телеканалом "Росія 24" та українським телеканалом NewsOne, поставив ультиматум президенту Володимиру Зеленському, який у свою чергу заявив, що не дозволить Віктору Медведчуку монополізувати телебачення.

Раніше Білецький виступив з вимогою про арешт Медведчука, назвавши конкретну статтю, по якій, по йому думку, це потрібно зробити.