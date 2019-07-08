Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину

Фото: Петер Альтмайер (flickr.com/germanembassylondon)

Министр экономики ФРГ также объяснил необходимость "Северного потока-2" для Германии

Проект "Северный поток-2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду для Германии. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

По его словам, ФРГ также уделяет значительное внимание строительству терминалов, предназначенных для приема сланцевого газа из США.

"Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода", - пояснил министр.

Министр также заявил, что немецкая сторона выступает за сохранение транзита газа через территорию Украины.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы газотранспорт через Украину сохранялся", - подтвердил Альтмайер.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что сохранение транзита российского газа через Украину и вопросы по реализации проекта "Северный поток - 2" связаны друг с другом.