Bild вказало на дивину в поведінці Путіна під час промови про удар "Орєшніком" по Дніпру
Журналісти проаналізували поведінку глави Кремля Володимира Путіна під час промови щодо удару "Орєшніком" по Дніпру. Вони виявили одну дивину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Так, увечері 21 листопада Володимир Путін виступив із відеозверненням, заявивши, що по місту Дніпро вдарила новітня ракета середньої дальності "Орєшнік", його промова тривала 7 хвилин 45 секунд.
Зазначається, що за весь цей час Путін жодного разу не поворухнув руками або пальцями, вони були ніби приклеєні до столу.
Примітно те, що раніше під час звернень Путін часто жестикулював.
"Можливо, цього разу йдеться про відеомонтаж, коли знерухомлені руки "прималювали" до тіла. Це могли зробити через хворобу Путіна або щоб приховати його хвилювання", - пише видання.
При цьому, вже в п'ятницю, 22 листопада, на нараді з керівництвом Міноборони Путін перебирав пальцями аркуші з промовою і зрідка, але жестикулював.
Заяви Путіна про "Орєшнік"
Уранці 21 листопада росіяни вдарили ракетами по Дніпру, двоє людей постраждали. Також було пошкоджено підприємство та Центр реабілітації для людей з обмеженими можливостями. У Повітряних силах тоді зазначили, що, зокрема, окупанти випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).
Уже ввечері 21 листопада глава Кремля Володимир Путін розповів, що РФ вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік". Атака на Дніпро, за його словами, нібито була випробуванням нового озброєння.
Додамо що Путін розмірковував про нову ракету два дні поспіль. Уже 22 листопада Путін знову зробив заяву про "Орєшнік". У другому зверненні він ще раз наголосив на новизні ракети і підкреслив, що нібито у РФ є запас таких ракет.
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