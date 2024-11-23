Bild вказало на дивину в поведінці Путіна під час промови про удар "Орєшніком" по Дніпру

Журналісти проаналізували поведінку глави Кремля Володимира Путіна під час промови щодо удару "Орєшніком" по Дніпру. Вони виявили одну дивину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Так, увечері 21 листопада Володимир Путін виступив із відеозверненням, заявивши, що по місту Дніпро вдарила новітня ракета середньої дальності "Орєшнік", його промова тривала 7 хвилин 45 секунд.

Зазначається, що за весь цей час Путін жодного разу не поворухнув руками або пальцями, вони були ніби приклеєні до столу.

Примітно те, що раніше під час звернень Путін часто жестикулював.

"Можливо, цього разу йдеться про відеомонтаж, коли знерухомлені руки "прималювали" до тіла. Це могли зробити через хворобу Путіна або щоб приховати його хвилювання", - пише видання.

При цьому, вже в п'ятницю, 22 листопада, на нараді з керівництвом Міноборони Путін перебирав пальцями аркуші з промовою і зрідка, але жестикулював.