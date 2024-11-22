Путін знову зробив заяву про ракету "Орєшнік"
Російський диктатор Володимир Путін через день після атаки на Дніпро зробив нову заяву про російську балістичну ракету "Орєшнік". Диктатор знову наголосив, що це нібито новітня російська розробка, та додав, що в РФ нібито є запас таких ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис звернення Путіна до керівництва Міноборони та представників ВПК, яке поширили російські ЗМІ.
За словами Путіна, ракета "Орєшнік" - це балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні, яка нібито не є модернізацією старих радянських систем. Як стверджує Путін, ця ракета була створена на базі "найновіших розробок".
Путін стверджує, що Росія має запас таких ракет. Але варто зазначити, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли про близько десятка таких ракет на балансі армії Росії.
Диктатор також похизувався, що "Орєшнік" за масованого застосування разом з іншими ракетами та засобами ураження нібито буде співставний зі зброєю стратегічного значення, але ця ракета - не зброя масового ураження, а "високоточна зброя".
Крім того, Путін заявив, що така ракета як "Орєшнік" на сьогодні нібито є тільки Росії, але в майбутньому може з'явитися і в інших країнах. Ба більше, за словами диктатора, засобів, які змогли б перехопити цю ракету немає у всьому світі, а не тільки в Україні.
Під кінець звернення диктатор додав, що після завершення випробувань "Орєшнік" можуть відправити в Сирію, де перебуває контингент російських військових.
Удар новою ракетою РФ по Дніпру
У четвер, 21 листопада, російська армія ударила по Дніпру новим видом ракет. Спочатку вважалося, що для удару по великому українському місту була застосована міжконтинентальна ракета, але згодом Путін заявив, що це була балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".
У п'ятницю, 22 листопада, ГУР МО України заявило, що удар по Дніпру було здійснено комплексом "Кедр". Як пізніше пояснив начальник розвідки Кирило Буданов, "Орєшнік" - це робоча назва комплексу "Кедр".
Більше про цю російську ракету та навіщо Росія ударила нею по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.