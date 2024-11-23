Bild указало на странность в поведении Путина во время речи об ударе "Орешником" по Днепру
Журналисты проанализировали поведение главы Кремля Владимира Путина во время речи об ударе "Орешником" по Днепру. Они обнаружили одну странность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Так, вечером 21 ноября Владимир Путин выступил с видеообращением, заявив, что по городу Днепр ударила новейшая ракета средней дальности "Орешник", его речь продлилась 7 минут 45 секунд.
Отмечается, что за все это время Путин не разу не пошевелил руками или пальцами, они были будто приклеены к столу.
Примечательно то, что ранее во время обращений Путин часто жестикулировал.
"Возможно, на этот раз речь идет о видеомонтаже, когда обездвиженные руки "пририсовали" к телу. Это могли сделать из-за болезни Путина или чтобы скрыть его волнение", - пишет издание.
При этом, уже в пятницу, 22 ноября, на совещании с руководством Минобороны Путин перебирал пальцами листки с речью и изредка, но жестикулировал.
Заявления Путина об "Орешнике"
Утром 21 ноября россияне ударили ракетами по Днепру, два человека пострадали. Также было повреждено предприятие и Центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями. В Воздушных силах тогда отметили, что, в частности, оккупанты выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
Уже вечером 21 ноября глава Кремля Владимир Путин рассказал, что РФ ударила по Украине баллистической ракетой "Орешник". Атака на Днепр, по его словам, якобы была испытанием нового вооружения.
Добавим что Путин рассуждал о новой ракете два дня подряд. Уже 22 ноября Путин снова сделал заявление об "Орешнике". Во втором обращении он еще раз подчеркнул новизну ракеты и подчеркнул, что якобы у РФ есть запас таких ракет.
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