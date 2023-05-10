Bild показала уламки збитої над Києвом російської ракети "Кинджал"

Військовий кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер опублікував ексклюзивні кадри збитої в Україні російської ракети.

"Сьогодні нам вдалося побачити у Києві останки ракети "Кинджал", збиту 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна", - йдеться у матеріалі.

За його словами, наразі проводиться експертиза її частин. Російські військові та "експерти" стверджували, що збити "Кинджал" у такий спосіб неможливо, проте Збройним силам України 5 травня вдалося це зробити системою Patriot.

"Кинджал"

Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. У РФ заявляли, що гіперзвукові ракети 9-С-7760 комплексу здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.