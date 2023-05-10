Bild показала уламки збитої над Києвом російської ракети "Кинджал"

Залишки ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал" журналістам вдалося побачити у Києві. Її збили Збройні сили України 5 травня системою Patriot над столицею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Військовий кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер опублікував ексклюзивні кадри збитої в Україні російської ракети.
"Сьогодні нам вдалося побачити у Києві останки ракети "Кинджал", збиту 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна", - йдеться у матеріалі.
За його словами, наразі проводиться експертиза її частин. Російські військові та "експерти" стверджували, що збити "Кинджал" у такий спосіб неможливо, проте Збройним силам України 5 травня вдалося це зробити системою Patriot.
"Кинджал"
Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. У РФ заявляли, що гіперзвукові ракети 9-С-7760 комплексу здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.
Нагадаємо, 5 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські захисники збили російську гіперзвукову ракету у небі над Києвом 4 травня.
При цьому вже 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив цю інформацію.
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