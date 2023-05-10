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Bild показала уламки збитої над Києвом російської ракети "Кинджал"

Фото: ППО Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Залишки ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал" журналістам вдалося побачити у Києві. Її збили Збройні сили України 5 травня системою Patriot над столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Військовий кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер опублікував ексклюзивні кадри збитої в Україні російської ракети.

"Сьогодні нам вдалося побачити у Києві останки ракети "Кинджал", збиту 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна", - йдеться у матеріалі.

За його словами, наразі проводиться експертиза її частин. Російські військові та "експерти" стверджували, що збити "Кинджал" у такий спосіб неможливо, проте Збройним силам України 5 травня вдалося це зробити системою Patriot.

"Кинджал"

Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. У РФ заявляли, що гіперзвукові ракети 9-С-7760 комплексу здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

Нагадаємо, 5 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські захисники збили російську гіперзвукову ракету у небі над Києвом 4 травня.

При цьому вже 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив цю інформацію.

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