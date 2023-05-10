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Bild показала обломки сбитой над Киевом российской ракеты "Кинжал"

Фото: ПВО Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Остатки ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал" журналистам удалось увидеть в Киеве. Ее сбили Вооруженные силы Украины 5 мая системой Patriot над столицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Военный корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал эксклюзивные кадры сбитой в Украине российской ракеты.

"Сегодня нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитую 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина", - говорится в материале.

По его словам, сейчас проводится экспертиза ее частей. Российские военные и "эксперты" утверждали, что сбить "Кинжал" таким образом невозможно, однако Вооруженным силам Украины 5 мая удалось это сделать системой Patriot.

"Кинжал"

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. В РФ заявляли, что гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Напомним, 5 мая в СМИ появилась информация о том, что украинские защитники сбили российскую гиперзвуковую ракету в небе над Киевом 4 мая.

При этом уже 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил эту информацию.

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