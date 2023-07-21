Bild: один із головних шахраїв Німеччини міг співпрацювати Пригожиним та ГРУ Росії

Про кого йде мова

Колишній головний операційний директор системи платежів Wirecard Ян Марсалек замішаний у найгучнішому фінансовому злочині в історії ФРН. Шахраї здійснювали уявні трансакції на мільярди євро без реального грошового еквівалента. Глава Wirecard перебуває у в'язниці в Німеччині, але Марсалеку вдалося втекти з країни.

Навесні 2022 року журналістам вдалося з'ясувати, що він живе на околиці Москви, де його приховує ФСБ. Відтоді німецька юстиція вимагає його видачі. Росія відповідає відмовою.

Співпраця Марсалека і ГРУ

Як з'ясувалося тепер, спецслужби РФ допомогли Марсалеку покинути Німеччину і потрапити в Росію через Австрію і Білорусь. Як розповіли BILD у судових колах, Марсалек довгі роки був "довіреною особою" австрійської розвідки і контактував з офіцерами ГРУ. До втечі з Німеччини він був у Росії близько 60 разів.

Зв'язок німецького шахрая з Пригожиним

За інформацією BILD, він використовував чотири різні австрійські паспорти і один дипломатичний паспорт. Одного разу він хвалився, що знає про нервово-паралітичну отруту "Новічок". Такою отрутою могли отруїти російського опозиціонера Олексія Навального. Марсалек також відмивав гроші для Євгена Пригожина і переправляв їх в Африку.

Російські агенти і шпигуни в Німеччині

Торік повідомлялось, що військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поруч із тренувальними базами.

Також у Німеччині могла діяти ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Також громадянин Німеччини Артур Е. під час двох поїздок до Москви передав Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) секретну інформацію, в тому числі про втрати РФ в Україні.