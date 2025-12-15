Bild назвав "червону лінію" Зеленського у переговорах в Берліні про завершення війни

Україна готова йти на численні компроміси і навіть тимчасово відмовитися від частини своїх територій. Проте існує одна "червона лінія", яка не підлягає обговоренню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Як пише видання, сьогодні в Берліні на карту поставлено все. Чи буде російська війна проти України заморожена після більш ніж 45 місяців, чи залишиться такою ж гарячою та смертоносною, як і раніше.

"Хоч Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) готовий заморозити фронт і тимчасово поступитися Росії окупованими територіями Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона, відхід з Донецька для українського президента неприпустимий", - йдеться у статті.

У виданні нагадали, що США запропонували вивести українські війська з приблизно 5600 кв. км Донецької області, яка не буде захоплена російською армією і стане "демілітаризованою економічною зоною".

Росія одразу підтримала пропозицію, пропонуючи направити туди "лише Національну гвардію" - підрозділ, який воює на передовій нарівні з російською армією. Проте Зеленський відповів, що це це справедливо.

Як пише Bild, українські представники побоюються, що Росія порушить обіцянку та окупує території, звільнені українською армією, що означало б капітуляцію.

"Ми цього не приймемо", - заявив високопоставлений представник України виданню.

"Якщо українські війська відступлять на кілька кілометрів, чому б російським силам не зробити те саме на окупованих територіях?". Це питання обговорюється надзвичайно делікатно та гаряче", - додав він.

За його словами, Україна готова на численні компроміси і навіть тимчасову відмову від частини територій, але односторонній добровільний вихід з фронту залишатиметься неприпустимим.