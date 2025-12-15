Bild назвав "червону лінію" Зеленського у переговорах в Берліні про завершення війни
Україна готова йти на численні компроміси і навіть тимчасово відмовитися від частини своїх територій. Проте існує одна "червона лінія", яка не підлягає обговоренню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як пише видання, сьогодні в Берліні на карту поставлено все. Чи буде російська війна проти України заморожена після більш ніж 45 місяців, чи залишиться такою ж гарячою та смертоносною, як і раніше.
"Хоч Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) готовий заморозити фронт і тимчасово поступитися Росії окупованими територіями Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона, відхід з Донецька для українського президента неприпустимий", - йдеться у статті.
У виданні нагадали, що США запропонували вивести українські війська з приблизно 5600 кв. км Донецької області, яка не буде захоплена російською армією і стане "демілітаризованою економічною зоною".
Росія одразу підтримала пропозицію, пропонуючи направити туди "лише Національну гвардію" - підрозділ, який воює на передовій нарівні з російською армією. Проте Зеленський відповів, що це це справедливо.
Як пише Bild, українські представники побоюються, що Росія порушить обіцянку та окупує території, звільнені українською армією, що означало б капітуляцію.
"Ми цього не приймемо", - заявив високопоставлений представник України виданню.
"Якщо українські війська відступлять на кілька кілометрів, чому б російським силам не зробити те саме на окупованих територіях?". Це питання обговорюється надзвичайно делікатно та гаряче", - додав він.
За його словами, Україна готова на численні компроміси і навіть тимчасову відмову від частини територій, але односторонній добровільний вихід з фронту залишатиметься неприпустимим.
Переговори в Берліні
Вчора,14 грудня, американські чиновники провели в Берліні кількагодинні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
ЗМІ пишуть, що США чинять тиск, щоб домовитися про мир до кінця року, але між сторонами існують суттєві розбіжності, особливо щодо контролю над територіями на Донбасі.
Сьогодні, 15 грудня, делегації продовжать переговори. До них планують приєднатися кілька європейських лідерів, серед них - британський прем'єр Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.