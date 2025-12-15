ua en ru
Bild назвал "красную линию" Зеленского в переговорах в Берлине о завершении войны

Понедельник 15 декабря 2025 13:13
Bild назвал "красную линию" Зеленского в переговорах в Берлине о завершении войны
Автор: Ірина Глухова

Украина готова идти на многочисленные компромиссы и даже временно отказаться от части своих территорий. Однако существует одна "красная линия", которая не подлежит обсуждению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, сегодня в Берлине на карту поставлено все. Будет ли российская война против Украины заморожена после более чем 45 месяцев, или останется такой же горячей и смертоносной, как и раньше.

"Хотя Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) готов заморозить фронт и временно уступить России оккупированные территории Крыма, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона, уход из Донецка для украинского президента недопустим", - говорится в статье.

В издании напомнили, что США предложили вывести украинские войска из примерно 5600 кв. км Донецкой области, которая не будет захвачена российской армией и станет "демилитаризованной экономической зоной".

Россия сразу поддержала предложение, предлагая направить туда "только Национальную гвардию" - подразделение, которое воюет на передовой наравне с российской армией. Однако Зеленский ответил, что это это справедливо.

Как пишет Bild, украинские представители опасаются, что Россия нарушит обещание и оккупирует территории, освобожденные украинской армией, что означало бы капитуляцию.

"Мы этого не примем", - заявил высокопоставленный представитель Украины изданию.

"Если украинские войска отступят на несколько километров, почему бы российским силам не сделать то же самое на оккупированных территориях?". Этот вопрос обсуждается чрезвычайно деликатно и горячо", - добавил он.

По его словам, Украина готова на многочисленные компромиссы и даже временный отказ от части территорий, но односторонний добровольный выход с фронта будет оставаться недопустимым.

Переговоры в Берлине

Вчера, 14 декабря, американские чиновники провели в Берлине многочасовые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ пишут, что США оказывают давление, чтобы договориться о мире до конца года, но между сторонами существуют существенные разногласия, особенно относительно контроля над территориями на Донбассе.

Сегодня, 15 декабря, делегации продолжат переговоры. К ним планируют присоединиться несколько европейских лидеров, среди них - британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

