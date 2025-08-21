"Біла смуга" увірветься в життя цих 5 знаків з Китайського гороскопа: у кого здійсниться мрія

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ваш спокій і вірність своїм мріям нарешті принесуть плоди. Люди, які вас недооцінювали, здивуються, коли побачать, як в одну миті все зміниться на вашу користь. Можливий прорив у творчості або переїзд, про який давно думали. Важливо не злякатися змін, навіть якщо вони здаються надто раптовими.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Ви так довго несли на собі все і за всіх, що тепер життя вирішило віддячити. Допомога прийде несподівано, а "чорна смуга" нарешті піде з вашого життя. Прийдуть дива, щастя та радість. Дозвольте собі трошки більше, аніж завжди, ви на це заслуговуєте.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

На вас чекає період довгоочікуваних змін, які ви внутрішньо вже відчуваєте. Може здатися, ніби життя саме підказує напрям, а вам залишається лише наважитися. Ви отримаєте можливість вийти з ситуацій, які давно виснажували, і знову повірите у свої сили. Зустрічайте "білу смугу" та забудьте про усе погане.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Вже скоро доля не дасть вам відкладати на потім власне щастя. На вас чекатиме шанс зробити сміливий крок та все змінити. Це час глибоких рішень і довгоочікуваного спокою. Ваша інтуїція зараз сильніша за будь-які поради, саме вона приведе вас до початку "білої смуги".

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ваш розум і винахідливість допоможуть знайти правильне рішення в ситуації, яка скоро вас знайде. Ви зможете реалізувати важливий проект або заробити більше, ніж очікували. Здійснення мрій подарує вам мить справжнього щастя. Все буде складатися так, ніби Всесвіт грає на вашому боці.