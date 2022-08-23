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Бил и держал людей без еды подвалах в Гостомеле: под суд пойдет еще один оккупант

Фото: будут судить военного РФ, который издевался над украинцами во время оккупации Гостомеля (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении очередного российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Его подозревают в издевательствах над жителями пгт Гостомель во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Расследование установило, что в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими неустановленными российскими военнослужащими незаконно обыскивали здания.

Сообщается, что оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военных ВСУ и правоохранителей.

По данным прокуратуры, в одном из домов россияне угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться, в дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, били прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь.

Кроме того, российские военные, проводя так называемые "фильтрационные мероприятия", проверяли документы и отбирали у гражданских лиц мобильные телефоны.

Поэтому прокуратура возбудила дело по факту законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, недавно в Чернигове огласили приговор российскому военному Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку. Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.

Добавим, ранее РБК-Украина писало о том, что недавно Киевский апелляционный суд ослабил наказание первому осужденному российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину.

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Генеральная прокуратура УкраиныГостомель