Бил и держал людей без еды подвалах в Гостомеле: под суд пойдет еще один оккупант

Расследование установило, что в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими неустановленными российскими военнослужащими незаконно обыскивали здания.

Сообщается, что оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военных ВСУ и правоохранителей.

По данным прокуратуры, в одном из домов россияне угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться, в дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, били прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь.

Кроме того, российские военные, проводя так называемые "фильтрационные мероприятия", проверяли документы и отбирали у гражданских лиц мобильные телефоны.

Поэтому прокуратура возбудила дело по факту законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, недавно в Чернигове огласили приговор российскому военному Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку. Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.

Добавим, ранее РБК-Украина писало о том, что недавно Киевский апелляционный суд ослабил наказание первому осужденному российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину.

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