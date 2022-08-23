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Бив та тримав людей без їжі підвалах в Гостомелі: під суд піде ще один окупант

Фото: судитимуть російськово військового, який знущався над українцями під час окупації Гостомеля (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чергового російського військового за порушення законів та звичаїв війни. Його підозрюють у знущаннях з мешканців смт Гостомель під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Розслідування встановило, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими невстановленими російськими військовослужбовцями незаконно обшукували будівлі.

Повідомляється, що окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військових ЗСУ і правоохоронців.

За даними прокуратури, в одному з будинків росіяни погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися, у подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю імітували страту.

Крім того, російські військові, проводячи так звані "фільтраційні заходи", перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.

Тож прокуратура порушила справу за фактом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нещодавно в Чернігові оголосили вирок російському військовому Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку. Злочинця засудили до 10 років позбавлення волі.

Додамо, раніше РБК-Україна писало про те, що нещодавно Київський апеляційний суд ослабив покарання першому засудженому російському військовослужбовцю Вадиму Шишимаріну.

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Генеральна прокуратура УкраїниГостомель