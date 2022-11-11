Бігти не вдасться. ГУР терміново звернулося до окупантів, яких покинули у Херсоні

У ГУР зазначають, що російські командири закликають солдатів перевдягатися в цивільний одяг і намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це їм не вдасться.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - зазначили у розвідці.

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує росіянам збереження життя та безпеку.

"Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.

Як російським військам безпечно здатися в полон ЗСУ?

Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію проекту "Хочу жити" та обговорити умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.

Номери телефонів: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Крім того, можна скористатися чат-ботом "Хочу жити".

Якщо немає можливості зв'язатися з проектом "Хочу жити", існує й інший алгоритм дій:

Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюся!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Як здатися в полон у складі групи чи підрозділу:

Складіть всю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її - вона не повинна бути в бойовому положенні), відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) - він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.

Якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно "закликали" і змушували воювати на боці Російської Федерації, повідомте про це українським військовим.

На допиті ви повинні повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію.