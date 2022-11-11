UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бігти не вдасться. ГУР терміново звернулося до окупантів, яких покинули у Херсоні

Фото: росіян, яких кинули в Херсоні, закликають здаватися в полон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська розвідка звернулася до окупантів, яких російське командування залишило у Херсоні. Росіян закликають здаватися в полон, проте ті, хто чинитиме опір, - будуть знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР Міноборони.

У ГУР зазначають, що російські командири закликають солдатів перевдягатися в цивільний одяг і намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це їм не вдасться.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - зазначили у розвідці.

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує росіянам збереження життя та безпеку.

"Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.

Як російським військам безпечно здатися в полон ЗСУ?

Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію проекту "Хочу жити" та обговорити умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.

Номери телефонів: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Крім того, можна скористатися чат-ботом "Хочу жити".

Якщо немає можливості зв'язатися з проектом "Хочу жити", існує й інший алгоритм дій:

  • Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюся!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Як здатися в полон у складі групи чи підрозділу:

  • Складіть всю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її - вона не повинна бути в бойовому положенні), відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) - він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.

Якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно "закликали" і змушували воювати на боці Російської Федерації, повідомте про це українським військовим.

На допиті ви повинні повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Херсон повертається під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять до міста.

Після цього українські військові прокоментували ситуацію у Херсоні. Зокрема, в ОК "Південь" зазначали, що поки триває бойова робота, а тому необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Також повідомлялося, що російські військові можуть спробувати створити картинку "героїчного спротиву" українським воїнам у Херсоні. Не всі окупанти втекли з міста і були змушені переодягнутися у цивільне.

Детальніше про те, що відбувається у Херсоні та області – читайте за посиланням у нашому матеріалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонокупанти