Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

Фото: Юлия Джима (noc-ukr.org)

Спортсменка удостоилась такого звания благодаря победе на первом этапе Кубка мира

Биатлонистка Юлия Джима была признана Национальным олимпийским комитетом (НОК) лучшей спортсменкой декабря в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

Этого признания спортсменка удостоена благодаря замечательному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке Юлия Джима получила золотую медаль. Эта победа стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце уходящего года.

Отметим, для Олимпийской чемпионки-2014 это второй высокое признание НОК. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017 года.

Напомним, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на шестом месте в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.