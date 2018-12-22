Украинский биатлонист Пидручный попал в топ-6 гонки преследования

Фото: Дмитрий Пидручный (noc-ukr.org)

Капитан мужской сборной Украины промахнулся лишь на последней стрельбе

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на шестом месте в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Капитан мужской сборной Украины стартовал 19 и в результате поднялся на 13 позиций, промахнувшись лишь раз на последней стрельбе.

The full results of the #NMNM18 men's pursuit -- including some huge leaps by @martinfkde, @SebbeSamuelsson and @hoferluki



You can rewatch the entire pursuit on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/ZTvp1xTbzP — IBU World Cup (@IBU_WC) December 22, 2018

Лучший результат в пасьюте показал Йоханнес Бе. Несмотря на четыре промаха на огневых рубежах, норвежец финишировал первым. Россиянин Александр Логинов завоевал серебряную медаль, проиграв Бе 6 секунд. Третьим стал еще один представитель Норвегии Тарьей Бе.

Французский биатлонист Мартен Фуркад финишировал на 5 месте.

Что касается остальных украинцев, то Сергей Семенов закончил гонку на 31 месте, Артем Прима - 34.

1. Йоханнес Бо - (Норвегия, 1+0+2+1) 31:59,0

2. Александр Логинов - (Россия, 1+1+1+1) +6,2

3. Тарьей Бо - (Норвегия, 0+0+0+1) +23,9

4. Симон Дестье - (Франция, 0+0+0+2) +29,2

5. Мартен Фуркад - (Франция, 0+0+0+0) +57,3

6. Дмитрий Пидручный - (Украина, 0+0+0+1) +1:12,6

...

31. Сергей Семенов - (Украина, 0+2+2+2) +3:32,4

34. Артем Прима - (Украина, 1+3+2+0) +3:42,1

Напомним, ранее украинский биатлонист Сергей Семенов попал в цветочную церемонию первой личной гонки сезона.