Біатлоністка Джима визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні

Фото: Юлія Джима (noc-ukr.org)

Спортсменка удостоїлася такого звання завдяки перемозі на першому етапі Кубка світу

Біатлоністка Юлія Джима була визнана Національним олімпійським комітетом (НОК) найкращою спортсменкою грудня в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Цього визнання спортсменка удостоєна завдяки чудовому виступу на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія), де в індивідуальній гонці Юлія Джима здобула золоту медаль. Ця перемога стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських номерах програми в останньому місяці року, що минає.

Зазначимо, для Олімпійської чемпіонки-2014 це друге високе визнання НОК. Вперше звання найкращої спортсменки місяця вона отримала в січні 2017 року.

Нагадаємо, український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував на шостому місці в гонці переслідування на третьому етапі Кубка світу в чеському Нове-Місце.