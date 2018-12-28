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Біатлоністка Джима визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні

Новини » Спорт    28.12.2018 - 12:12
Біатлоністка Джима визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні
Фото: Юлія Джима (noc-ukr.org)

Спортсменка удостоїлася такого звання завдяки перемозі на першому етапі Кубка світу

Біатлоністка Юлія Джима була визнана Національним олімпійським комітетом (НОК) найкращою спортсменкою грудня в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Цього визнання спортсменка удостоєна завдяки чудовому виступу на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія), де в індивідуальній гонці Юлія Джима здобула золоту медаль. Ця перемога стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських номерах програми в останньому місяці року, що минає.

Зазначимо, для Олімпійської чемпіонки-2014 це друге високе визнання НОК. Вперше звання найкращої спортсменки місяця вона отримала в січні 2017 року.

Нагадаємо, український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував на шостому місці в гонці переслідування на третьому етапі Кубка світу в чеському Нове-Місце.

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