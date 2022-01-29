Биатлон. Украинки за пределами топ-20 женского персьюта на Чемпионате Европы: результаты гонки

Надежды на медаль для сборной Украины были связаны с стартовавшей седьмой с отставанием от подиума в 14 секунд Юлией Журавок. Однако Юлия не смогла справиться с ветреной погодой и настреляла целых девять кругов штрафа, и как итог только 37 место на финише.

Ольга Абрамова получше справилась со стрельбой, совершив шесть промахов, что позволило ей подняться с 28-го места на 21-е. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не вышли на старт персьюта, чтобы лучше подготовиться к завтрашним эстафетам.

Чемпионкой Европы в гонке преследования стала – молдавская биатлонистка Алина Стремоус. Она дописала всего четыре промаха и поднялась с четвертой позиции на первую. Второй стала немка Янина Хеттих, разменявшая третье стартовое место на второе финишное. Бронзу завоевала норвежка Дженни Энодд, стартовавшая аж 13-ю.

Завтра на Чемпионате Европы пройдет последний соревновательный день. В 11:30 стартует смешанная эстафета, а в 14:30 одиночная смешанная эстафета.

Гонка преследования. Женщины:

1. Алина Стремоус (Молдова) (0+1+2+1) 30:39,2

2. Янина Хеттих (Германия) (0+1+1+3) +17,7

3. Дженни Энодд (Норвегия) (0+0+2+2)+26,8

...

21. Ольга Абрамова (Украина) (2+2+1+1) +2:56,8

37. Юлия Журавок (Украина) (2+2+2+3) +3:51,8

DNS Анастасия Меркушина (Украина)

DNS Вита Семеренко (Украина)