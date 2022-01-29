Біатлон. Українки за межами топ-20 жіночого персьюту на Чемпіонаті Європи: результати гонки

Надії на медаль для збірної України були пов’язані з Юлією Журавок, яка стартувала сьомою з відставанням від подіуму в 14 секунд. Проте Юлія не змогла впоратися з вітряною погодою та настріляла цілих дев’ять кіл штрафу, і як підсумок лише 37-е місце на фініші.

Ольга Абрамова трохи краще впоралася зі стрільбою, зробивши шість промахів, що дозволило їй піднятися з 28-го місця на 21-е. Анастасія Меркушина та Віта Семеренко не вийшли на старт персьюту, щоб краще підготуватися до завтрашніх естафет.

Чемпіонкою Європи в гонці переслідування стала - молдовська біатлоністка Аліна Стремоус. Вона допистила лише чотири промахи та піднялась з четвертої позиції на першу. Другою стала німкеня Яніна Хеттіх, яка розміняла третє стартове місце на друге фінішне. Бронзу завоювала норвежка Дженні Енодд, яка стартувала аж 13-ю.

Завтра на Чемпіонаті Європи пройде останні змагальний день. Об 11:30 стартує зміашана естафета, а о 14:30 одиночна змішана естафета.

Гонка переслідування. Жінки:

1. Аліна Стремоус (Молдова) (0+1+2+1) 30:39,2

2. Яніна Хеттіх (Німеччина) (0+1+1+3) +17,7

3. Дженні Енодд (Норвегія) (0+0+2+2)+26,8

...

21. Ольга Абрамова (Україна) (2+2+1+1) +2:56,8

37. Юлія Журавок (Україна) (2+2+2+3) +3:51,8

DNS Анастасія Меркушина (Україна)

DNS Віта Семеренко (Україна)