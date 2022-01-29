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Биатлон. Труш поднялся на 35 позиций в персьюте на Чемпионате Европы: все результаты

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Арбер, Суббота 29 января 2022 13:07
Биатлон. Труш поднялся на 35 позиций в персьюте на Чемпионате Европы: все результаты Фото: Виталий Труш (facebook.com/biathlonfua)
Автор: РБК-Украина

В немецком Арбере проходит Чемпионат Европы по биатлону. Мужчины пробежали гонку преследования.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Лучшим из украинцев стал Виталий Труш, который, несмотря на четыре промаха, поднялся с 55-го места на 20-е. Также классную гонку провел Тарас Лесюк, допустив пять промахов на стрельбе, но все равно поднялся с 56-го места на 22-е. Также улучшил свою позицию по сравнению со спринтом Андрей Доценко, поднявшийся с 41-го места на 35-е.

Чемпионом Европы в гонке преследования стал - норвежец Сверре Дален Аспенс. Норвежец стартовав седьмым, допустил всего три промаха и выиграл гонку. С четвертой позиции на вторую поднялся россиянин Петр Пащенко. Бронзу завоевал немец Лукас Фратцшер, который стартовал и финишировал третьим.

Сегодня Чемпионат Европы продолжится женской гонкой преследования, которая стартует в 14.30.

Гонки преследования. Мужчины:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) (1+0+1+1) 34:02,1
2. Петр Пащенко (Россия) (1+2+0+2) +38,1
3. Лукас Фратцшер (Германия) (1+1+4+0) +53,0
...
20. Виталий Труш (Украина) (0+1+1+2) +3:27,5
22. Тарас Лесюк (Украина) (0+1+1+3) +3:30,7
35. Андрей Доценко (Украина) (3+1+0+2) +4:44,6

Напомним, что вчера на Чемпионат Европы состоялись спринтерские гонки у женщин и мужчин. Чемпионами Европы стали норвежские биатлонисты – Эрленн Бентегор и Рагнильд Фемштейневик.

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