Биатлон. Украина финиширует в топ-10 на Чемпионате Европы: результаты смешанной эстафеты

На первом этапе сборную Украины представляет Виталий Труш. На лежке Виталий выстрелялся идеально и вышел лидером, но в стрельбе стоя допустил три промаха и передал пятую эстафету с отставанием 42 секунды.

На втором этапе бежал Тарас Лесюк. Сначала Тарас использовал один дополнительный патрон на лежке, а на стойке, к сожалению, Лесюк заработал два круга штрафа, что отбросило нашу сборную на шестое место с отставанием 1,16 минуты.

На третьем этапе за нашу сборную бежала Ольга Абрамова. У Абрамовой вышел провальный этап, на котором она заработала четыре круга штрафа, что отбросило сборную украины на десятое место с отставанием от лидера в почти пять минут.

На последнем этапе Анастасия Меркушина заработала еще один круг штрафа. В итоге Украина финишировала на восьмой позиции, отстав от победителей на шесть минут.

Победителями смешанной эстафеты стала команда Норвегии. Серебряные награды выиграла – Германия, а бронзовые – Швейцария.

Сегодня Чемпионат Европы завершится одиночной смешанной эстафетой, которая стартует в 14:30.

Смешанная эстафета

1. Норвегия (2+11) +1:17:44,9

2. Германия (2+13)+18,6

3. Швейцария (5+18) +4:53,7

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8. Украина (7+16) +6:09,1