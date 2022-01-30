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Біатлон. Україна фінішує в топ-10 на Чемпіонаті Європи: результати змішаної естафети

Автор: РБК-Україна

В німецькому Арбері проходить Чемпіонат Європи з біатлону. Жінки пробігли гонку переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На першому етапі збірну України представля в Віталій Труш. На лежці Віталій вістрілявся ідеально і вийшов лідером, але в стрільбі стоячи допустив три промахи і передав естафету п’ятим з відставанням 42 секунди.

На другому етапі біг Тарас Лесюк. Спочатку Тарас використав один додатковий патрон на лежці, а на стійці, на жаль Лесюк заробив два кола штрафу, що відкинуло нашу збірну на шосте місце з відставанням 1,16 хвилини.

На третьому етапі за нашу збірну бігла Ольга Абрамова. В Абрамової вийшов провальний етап на якому вона заробила чотири кола штрафу, що відкинуло збірну України на десяте місце з відставанням від лідера в майже п’ять хвилин.

На останньому етапі Анастасія Меркушина заробила ще одне коло штрафу. В підсумку Україна фінішувала на восьмій позиції, відставши від переможців на шість хвилин.

Переможцями змішаної естафети стала команда Норвегії. Срібні нагороди виграла - Німеччина, а бронзові - Швейцарія.

Сьогодні Чемпіонат Європи завершиться одиночною змішаною естафетою, яка стартує о 14:30.

Змішана естафета

1. Норвегія (2+11) +1:17:44,9
2. Німеччина (2+13) +18,6
3. Швейцарія (5+18) +4:53,7
...
8. Україна (7+16) +6:09,1

Нагадаємо, що вчора відбулись гонки переслідування у чоловіків та жінок. Чемпіонами Європи стали норвежець Сверре Дален Аспенс та представниця Молдови Аліна Стремоус.

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БиатлонЧемпіонат Європи