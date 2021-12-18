Биатлон. Сразу две украинки попали в топ-30 преследования и выступят в масс-старте Анси-2021

Сегодня, 18 декабря, состоялась гонка-преследование четвертого этапа биатлонного Кубка мира во французском Анси. По итогам гонки две украинки - Дарья Блашко и Елена Билосюк, попали в топ-30 и пробились в масс-старт.

В последнем преследовании календарного года стартовали три представительницы Украины - Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима. Ирина Петренко, которая также по результатам спринта пробилась в преследование, не стартовала из-за болезни.

Лучшей среди украинок стала Блашко, которая с одним промахом смогла подняться сразу на девять позиций и финишировала 20-й при 29-м стартовом номере.

Билосюк также допустила лишь один промах, но не смогла показать хороший результат ходом. В итоге она финишировала лишь 25-й, хотя на старте была 18-й.

Джима стартовала 41-й, но на втором и третьем огневых рубежах допустила аж пять промахов и в итоге не финишировала.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг, поднявшись с третьего стартового места. Второе место у француженки Жули Симон, третья еще одна представительница Швеции и сестра победительницы Ханна Эберг.

Результаты:

1. Эльвира Карин Эберг (1+0+0+1) 29:27,0

2. Жюлья Симон (0+0+0+1) +4,2

3. Ханна Эберг (0+0+2+0) +11,6

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20. Дарья Блашко (0+1+0+0) +1:52,4

25. Елена Билосюк (0+0+0+1) +2:19,8

DNF Юлия Джима (0+2+3)

Женский масс-старт пройдет завтра, 19 декабря, в 13:45. Сегодня в 16:00 состоится мужское преследование, где будут участвовать двое украинцев - Тарас Лесюк и Артем Тищенко.