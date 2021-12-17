ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Биатлон. Украинцы, резервным составом, финишировали за пределами топ-40 спринта в Анси

Новина українською →
Анси, Пятница 17 декабря 2021 16:42
Биатлон. Украинцы, резервным составом, финишировали за пределами топ-40 спринта в Анси Фото: Артем Тищенко (biathlon.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Во французском Анси состоялась мужская биатлонная спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира. Украина представила выступала резервным составом и никто из наших биатлонистов в топ-40 попасть не смог.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Всего в спринте стартовали лишь трое украинцев - Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Лучший результат у Лесюка, который стал 46-м. Тищенко финишировал с 55-м результатом. Оба украинца показали чистую стрельбу и смогли пробиться в гонку-преследование, куда попадают топ-60 биатлонистов по итогам спринта.

А вот Ткаленко гонку провалил - у него три промаха и предпоследнее 108-е место.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место у россиянина Эдуарда Латыпова, бронза - у еще одного представителя Норвегии Филипа Андерсена.

Результаты:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) (0+0) 23:30.3

2. Эдуард Латыпов (Россия) (0+0) +7.2

3. Филип Андерсен (Норвегия) (0+0) +18.2

...

46. Тарас Лесюк (Украина) (0+0) +1:58.2

55. Артем Тищенко (Украина) (0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Украина) (1+2) +4:12.1

Мужская гонка-преследование состоится завтра, 18 декабря, в 16:00. Перед этим пройдет женское преследование, где Украину будут представлять четыре биатлонистки - Елена Билосюк, Дарья Блашко, Юлия Джима и Ирина Петренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах