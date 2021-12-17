Биатлон. Украинцы, резервным составом, финишировали за пределами топ-40 спринта в Анси

Во французском Анси состоялась мужская биатлонная спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира. Украина представила выступала резервным составом и никто из наших биатлонистов в топ-40 попасть не смог.

Всего в спринте стартовали лишь трое украинцев - Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Лучший результат у Лесюка, который стал 46-м. Тищенко финишировал с 55-м результатом. Оба украинца показали чистую стрельбу и смогли пробиться в гонку-преследование, куда попадают топ-60 биатлонистов по итогам спринта.

А вот Ткаленко гонку провалил - у него три промаха и предпоследнее 108-е место.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место у россиянина Эдуарда Латыпова, бронза - у еще одного представителя Норвегии Филипа Андерсена.

Результаты:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) (0+0) 23:30.3

2. Эдуард Латыпов (Россия) (0+0) +7.2

3. Филип Андерсен (Норвегия) (0+0) +18.2

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46. Тарас Лесюк (Украина) (0+0) +1:58.2

55. Артем Тищенко (Украина) (0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Украина) (1+2) +4:12.1

Мужская гонка-преследование состоится завтра, 18 декабря, в 16:00. Перед этим пройдет женское преследование, где Украину будут представлять четыре биатлонистки - Елена Билосюк, Дарья Блашко, Юлия Джима и Ирина Петренко.