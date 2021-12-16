Биатлон. Билосюк попала в топ-20 последнего спринта в году на Кубка мира в Анси

Сегодня, 16 декабря, во французском Анси стартовал заключительный этап биатлонного Кубка мира в 2021 году. По итогам женской спринтерской гонки лучшей среди украинок стала Елена Билосюк - у нее 18-й результат.

Билосюк показала отличную стрельбу, завершив оба огневых рубежа с нулями. В итоге она уступила чуть более минуты норвежке Марте Олсбю Ройселанд, которая также завершила гонку без промахов. Второе место заняла француженка Анаис Бескон, третья - шведка Эльвира Эберг.

Также в топ-60 попали еще три украинки, который стартуют в гонке-преследовании: Дарья Блашко, Юлия Джима и Ирина Петренко. А вот Ольга Абрамова финишировала лишь с 94-м результатом.

Результаты гонки:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:22,0

2. Анаис Бескон (0+0) +15,4

3. Эльвира Карин Эберг (2+0) +16,1

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18. Елена Билосюк (0+0) +1:03,4

29. Дарья Блашко (1+0) +1:10,9

40. Юлия Джима (0+2) +1:24,2

58. Ирина Петренко (0+0) +1:53,3

94. Ольга Абрамова (3+1) +3:35,2

В зачете Кубка мира Билосюк заработала 23 балла, Блашко - 12, Джима - 1. В общем зачете лидирует Ройселанд с 336 баллами. Лучшей среди украинок является Джима - 26 место и 95 баллов. У Билосюк 30 место и 85 очков.

Завтра, 17 декабря, состоится мужская спринтерская гонка. Старт в 15:00 по Киеву. Женское преследование стартует в субботу, 18 декабря, в 14:00.