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Биатлон. Мужская сборная Украины осталась в эстафете Хохфильцена за пределами топ-5

Автор: Игорь Литвиненко

Мужская биатлонная сборная Украины завершила эстафету третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене на седьмом месте. Победу одержали норвежцы.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

За Украину бежали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко. В целом украинцы прошли без штрафных кругов, но использовав восемь дополнительных патронов. В итоге "желто-синие" финишировали с отставанием в 2 минуты 32 секунды.

Норвежцы после первых двух этапов были третьими, но Тарье Бе смог на первой же стрельбе вывести свою команду на первое место, которого и сохранилось до финиша. Норвежцы прошли гонку за 1:14:34.8 при пяти дополнительных патронах. Вторыми стали французы, третья - Россия.


Для норвежцев это уже 17-я эстафета на подиуме и вторая победа подряд. В первой эстафете сезона в Эстерсунде Норвегия также была первой. Украинцы тогда финишировали пятыми.

Отметим, сегодня завершится третий этап Кубка мира в Хохфильцене гонкой-преследованием у женщин. Здесь Украину будут представлять Юлия Джима и Елена Билосюк. Старт в 15:30.

Напомним, женская сборная Украины эстафету завершила пятой.

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Биатлон