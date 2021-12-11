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Украинки завершили биатлонную эстафету Кубка мира на пятом месте

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Хохфильцен, Суббота 11 декабря 2021 16:31
Украинки завершили биатлонную эстафету Кубка мира на пятом месте Фото: Елена Билосюк чуть не принесла Украине первый подиум сезона в эстафете (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 11 декабря, состоялась женская эстафета третьего этапа биатлонного Кубка мира в Хохфильцене. Украинки завершили гонку пятыми.

Подробнее о - в материале РБК-Украина.

За Украину бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк (Пидгрушна).

После первого этапа Украина шла 11-й, но Джима смогла подтянуться на седьмое место, которое сохранила и Блашко. Билосюк прошла отлично первую половину дистанции и даже имели теоретические шансы зацепиться за третье место, но на втором огневом рубеже использовала два дополнительных патрона и в борьбу за пьедестал не вклинилась. После последней стрельбы украинка вышла шестой, но сразу же обошла австрийку и уверенно финишировала пятой.

Победу в гонке одержала Швеция, второе место у России, третье - у Франции.

Украинки завершили биатлонную эстафету Кубка мира на пятом месте

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Елена Пидгрушная Биатлон
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