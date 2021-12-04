ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На грани успеха. Украина не смогла зацепиться за подиум в первой эстафете биатлонного сезона

Новина українською →
Эстерсунд, Суббота 04 декабря 2021 17:35
На грани успеха. Украина не смогла зацепиться за подиум в первой эстафете биатлонного сезона Фото: мужчины пробежали первую эстафету в биатлонном сезоне (biathlonworld.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 4 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира состоялась первая эстафета биатлонного сезона. Мужская сборная Украины финишировала пятой, идя после второго этапа на второй позиции.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Артем Прима прошел первый этап идеально по стрельбе, не использовав ни одного дополнительного патрона. Но по темпу он уступил лидеру норвежцу Баккену 27 секунд и пришел на передачу седьмым.

Вторым за Украину бежал Дмитрий Пидручный. Лидер нашей сборной продолжил идеальный почин партнера в стрельбе и поднял Украину на второе место, отыграв по ходу 23 секунды.

Богдан Цымбал ушел на третий этап с оставанием в 4 секунды от Тарье Бе. Однако отстреляв первый рубеж на ноль, вторая стрельба была провальной - даже три дополнительных патрона не спасли от штрафного круга. В итоге на последний этап Украина ушла шестой с 1:20 отставания от лидера.

На заключительном этапе Антон Дудченко смог отыграть одну позицию, использовав два дополнительных патрона, но зацепиться за подиум так и не смог. Украина пятая в первой эстафете биатлонного сезона.

Первое место у Норвегии, второе у Франции, третье у России.

На грани успеха. Украина не смогла зацепиться за подиум в первой эстафете биатлонного сезона

Завтра состоится женская эстафета. У мужчин будет гонка-преследование, где побегут двое украинцев - Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего