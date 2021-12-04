На грани успеха. Украина не смогла зацепиться за подиум в первой эстафете биатлонного сезона

Сегодня, 4 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира состоялась первая эстафета биатлонного сезона. Мужская сборная Украины финишировала пятой, идя после второго этапа на второй позиции.

Артем Прима прошел первый этап идеально по стрельбе, не использовав ни одного дополнительного патрона. Но по темпу он уступил лидеру норвежцу Баккену 27 секунд и пришел на передачу седьмым.

Вторым за Украину бежал Дмитрий Пидручный. Лидер нашей сборной продолжил идеальный почин партнера в стрельбе и поднял Украину на второе место, отыграв по ходу 23 секунды.

Богдан Цымбал ушел на третий этап с оставанием в 4 секунды от Тарье Бе. Однако отстреляв первый рубеж на ноль, вторая стрельба была провальной - даже три дополнительных патрона не спасли от штрафного круга. В итоге на последний этап Украина ушла шестой с 1:20 отставания от лидера.

На заключительном этапе Антон Дудченко смог отыграть одну позицию, использовав два дополнительных патрона, но зацепиться за подиум так и не смог. Украина пятая в первой эстафете биатлонного сезона.

Первое место у Норвегии, второе у Франции, третье у России.

Завтра состоится женская эстафета. У мужчин будет гонка-преследование, где побегут двое украинцев - Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.