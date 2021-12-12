Біатлон. Чоловіча збірна України залишилася в естафеті Хохфільцена за межами топ-5

Чоловіча біатлонна збірна України завершила естафету третього етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені на сьомому місці. Перемогу здобули норвежці.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
За Україну бігли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Загалом українці пройшли без штрафних кіл, але використавши вісім додаткових набоїв. У підсумку "жовто-сині" фінішували з відставанням в 2 хвилини 32 секунди.
Норвежці після перших двох етапів були третіми, але Тар'є Бе зміг на першій же стрільбі вивести свою команду на перше місце, якого і збереглося до фінішу. Норвежці пройшли гонку за 1:14:34.8 при п'яти додаткових патронах. Другими стали французи, третя - Росія.
Для норвежців це вже 17-а естафета на подіумі і друга перемога поспіль. В першій естафеті сезону в Естерсунді Норвегія також була першою. Українці тоді фінішували п'ятими.
Зазначимо, сьогодні завершиться третій етап Кубка світу в Хохфільцені гонкою-переслідуванням у жінок. Тут Україну представлятимуть Юлія Джима та Олена Білосюк. Старт о 15: 30.
Нагадавши, жіноча збірна України естафету завершила п'ятою.