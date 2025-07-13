Беззастережна підтримка РФ: Кім Чен Ин висловив прихильність Москві щодо питання України

Підтримка РФ від КНДР

Російський диктатор Володимир Путін підписав Договір про стратегічне партнерство з Кім Чен Ином у червні 2024 року. Після цього обидві країни зміцнили військові зв'язки.

Зокрема, КНДР відправила тисячі своїх військових, які воюють проти України на боці Росії.

Як пишуть ЗМІ, Північна Корея найближчими місяцями планує відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів.

Раніше Лавров на зустрічі з Кім Чен Ином оголосив, що участь північнокорейських військових у боях у Курській області свідчить про "братерські відносини" між Москвою і Пхеньяном.

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