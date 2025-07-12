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Лавров приїхав до головного союзника Путіна у війні проти України

Субота 12 липня 2025 14:00
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Лавров приїхав до головного союзника Путіна у війні проти України Фото: Сергій Лавров та Кім Чен Ин (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МЗС Росії Лавров прилетів у гості до головного союзника Путіна. Там він розповів, що допомога КНДР у війні проти України це справжня "солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".

Лавров заявив, що участь північнокорейських військових у звільненні Курської області свідчить про братські відносини між Москвою та Пхеньяном.

За його словами, Росія не мала причин відмовлятися від допомоги КНДР у "спеціальній військовій операції" - це було "щире проявлення солідарності".

Лавров додав, що рішення про подальшу військову підтримку Росії приймає лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Наразі він перебуває з офіційним візитом у Пхеньяні, де зустрівся з Кім Чен Ином.

Цей візит підкреслює тісні зв’язки між Москвою і Пхеньяном на тлі триваючого конфлікту в Україні.

Підтримка Росії з боку КНДР

Під час війни Росія зміцнила свої військові зв'язки з Північною Кореєю після того, як диктатор Володимир Путін підписав Договір про стратегічне партнерство з лідером КНДР Кімом Чен Ином у червні 2024-го.

Північна Корея відправила тисячі своїх військових для допомоги країні-терористу у Курській області. Зокрема Кім Чен Ин обіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні проти України.

Як пишуть ЗМІ, КНДР найближчими місяцями також планує відправити на війну проти України ще до 30 тисяч солдатів.

Росія, своєю чергою, офіційно визнала участь у війні північнокорейських військових лише у квітні 2025-го.

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