Безоговорочная поддержка РФ: Ким Чен Ын выразил приверженность Москве по вопросу Украины

Поддержка РФ от КНДР

Российский диктатор Владимир Путин подписал Договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном в июне 2024 года. После этого обе страны укрепили военные связи.

В частности, КНДР отправила тысячи своих военных, которые воюют против Украины на стороне России.

Как пишут СМИ, Северная Корея в ближайшие месяцы планирует отправить на войну против Украины до 30 тысяч солдат.

Ранее Лавров на встрече с Ким Чен Ыном объявил, что участие северокорейских военных в боях в Курской области свидетельствует о "братских отношениях" между Москвой и Пхеньяном.

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