Безвізові 60 днів у Таїланді закінчились? Скільки й кому дозволять перебувати в країні

Таїланд офіційно змінює правила в'їзду для іноземців та скорочує час перебування в країні без віз. Влада йде на цей крок, щоб зупинити хвилю злочинності та навести лад у туристичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.
Безвізовий режим у 60 днів іде в минуле, адже Кабінет міністрів Таїланду схвалив нові обмеження, які стосуються 93 країн світу. Серед них Україна, США, Велика Британія, країни Шенгенської зони та Австралія.
Наразі українці можуть перебувати у Таїланді без візи до 60 днів. Такі пільги запровадили у липні 2024 року.
Більшість туристів зможуть гостювати тепер лише до 30 днів. Деяким країнам залишать всього 15 днів. Міністр туризму підтвердив зміни й тепер термін перебування визначатимуть індивідуально для кожної держави.
Головна причина скорочення безвізу - кримінал. Поліція фіксує сплеск злочинів серед іноземців, а це дратує місцевих. Нещодавно країну сколихнула серія гучних арештів.
Що саме порушують мандрівники:
План скорочення безвізу - частина стратегії боротьби з транснаціональною злочинністю. Країна не має претензій до конкретних націй. Питання лише до людей, які зловживають гостинністю.
Автоматичного продовження більше не буде. Туристам доведеться йти до імміграційного офісу, а поновити право на перебування можна лише один раз. Рішення прийматимуть індивідуально.
Речниця уряду пояснила механізм:
"60 днів було автоматичним, але рішення про поновлення прийматиме офіцер, і туристи повинні будуть пояснити, чому вони залишаються довше".
Раніше уряд намагався стимулювати економіку. В липні 2024 року термін збільшили з 30 до 60 днів. Проте експеримент виявився неоднозначним.
"Туристи надали "переваги", такі як стимулювання економіки, але нинішня схема дозволила деяким людям експлуатувати її", - зазначили в уряді.
Туризм - це 10% ВВП країни. Гроші потрібні бюджету, але кількість відвідувачів не зростає й допандемічні показники досі не досягнуті.
Статистика свідчить про спад:
Влада сподівається, що нові правила не відлякають законослухняних туристів. Навпаки, безпека має стати перевагою. Таїланд хоче бачити якісний туризм, а не кримінальні схеми під виглядом відпочинку.
Раніше ми писали, де у 2026 році знайти найщасливіші місця на планеті. Дізнайтеся, хто посунув Париж та Лондон.
Також стали відомі секретні формули турагентів. Ось чому "6+1" - це економія, а "1+5+1" - справжня пастка.
Також мандрівникам Європою варто заздалегідь планувати перельоти. Через шалені податки Ryanair скорочує половину рейсів з Берліна.