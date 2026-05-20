Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Безвизовые 60 дней в Таиланде закончились? Сколько и кому разрешат находиться в стране

08:14 20.05.2026 Ср
3 мин
Таиланд отменяет двухмесячный безвиз для туристов из-за увеличения уголовных преступлений среди иностранцев
aimg Филипп Бойко
Фото: храм Ват Арун (Храм Рассвета) в Бангкоке, Таиланд (Getty Images)

Таиланд официально меняет правила въезда для иностранцев и сокращает время пребывания в стране без виз. Власти идут на этот шаг, чтобы остановить волну преступности и навести порядок в туристической сфере.

Безвизовый режим в 60 дней уходит в прошлое, ведь Кабинет министров Таиланда одобрил новые ограничения, которые касаются 93 стран мира. Среди них Украина, США, Великобритания, страны Шенгенской зоны и Австралия.

Сейчас украинцы могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Такие льготы ввели в июле 2024 года.

Сколько можно будет находиться в Таиланде без визы

Большинство туристов смогут гостить теперь только до 30 дней. Некоторым странам оставят всего 15 дней. Министр туризма подтвердил изменения и теперь срок пребывания будут определять индивидуально для каждого государства.

Главная причина сокращения безвиза - криминал. Полиция фиксирует всплеск преступлений среди иностранцев, а это раздражает местных. Недавно страну всколыхнула серия громких арестов.

Что именно нарушают путешественники:

  • Торговля наркотиками и контрабанда.
  • Организация сексуальной эксплуатации.
  • Незаконный бизнес (гостиницы и школы без лицензий).
  • Нарушение правил трудоустройства.

План сокращения безвиза - часть стратегии борьбы с транснациональной преступностью. Страна не имеет претензий к конкретным нациям. Вопрос только к людям, которые злоупотребляют гостеприимством.

Как теперь продлить пребывание в Таиланде

Автоматического продления больше не будет. Туристам придется идти в иммиграционный офис, а восстановить право на пребывание можно только один раз. Решение будут принимать индивидуально.

Пресс-секретарь правительства объяснила механизм:

"60 дней было автоматическим, но решение о возобновлении будет принимать офицер, и туристы должны будут объяснить, почему они остаются дольше".

Ранее правительство пыталось стимулировать экономику. В июле 2024 года срок увеличили с 30 до 60 дней. Однако эксперимент оказался неоднозначным.

"Туристы предоставили "преимущества", такие как стимулирование экономики, но нынешняя схема позволила некоторым людям эксплуатировать ее", - отметили в правительстве.

Экономические вызовы Таиланда

Туризм - это 10% ВВП страны. Деньги нужны бюджету, но количество посетителей не растет и допандемические показатели до сих пор не достигнуты.

Статистика свидетельствует о спаде:

  • В первом квартале 2026 года количество туристов упало на 3,4% по сравнению с прошлым годом.
  • Поток гостей с Ближнего Востока сократился почти на треть.
  • Ожидаемое количество иностранцев на этот год - 33,5 миллиона человек.

Власти надеются, что новые правила не отпугнут законопослушных туристов. Наоборот, безопасность должна стать преимуществом. Таиланд хочет видеть качественный туризм, а не криминальные схемы под видом отдыха.

Что еще стоит знать туристам из Украины

