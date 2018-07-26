Безвиз с ЕС и сильная армия будут среди ключевых месседжей кампании Порошенко

Еще одним маяком кампании станет автокефалия для поместной православной церкви

В числе ключевых месседжей избирательной кампании Петра Порошенко будут безвизовый режим с Евросоюзом и сильная армия. Об этом сказано в материале РБК-Украина "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам".

Так, собеседники агентства в команде президента заявили, что, безусловно, безвизовый режим с ЕС и сильная армия будут среди ключевых месседжей избирательной кампании Порошенка, а еще одним маяком станет автокефалия для поместной православной церкви.

Вместе с тем на Банковой подчеркивают, что тема автокефалии не обеспечивает всестороннюю консолидацию электората.

"Получение Томоса хорошо "взлетает" среди электората Западной, Северно-Западной и Центральной Украины, но вяло или же вообще не сработает в случае избирателей из Восточной и Южной Украины", - пояснил источник в АП.

Напомним, Порошенко объявит о намерении баллотироваться на второй срок не ранее 24 августа.

Как подтвердил РБК-Украина один из соратников Порошенко, его команда уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего президента в выборах - решен.