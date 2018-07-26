Порошенко объявит о намерении идти на второй срок не ранее 24 августа, - источник

Источники утверждают, что участие Порошенко в выборах - уже решенный вопрос

Президент Украины Петр Порошенко объявит о намерении баллотироваться на второй срок не ранее 24 августа. Об этом говорится в материале РБК-Украина "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам".

В частности, как подтвердил РБК-Украина один из соратников Порошенко, его команда уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего президента в выборах - решен. Отметим, до этого другой собеседник из команды Порошенко отмечал, что его решение об участии в выборах зависит от рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом кампании.

В то же время в Администрации президента обращают внимание, что на сегодня ни один из соцопросов не показывает рейтинг Порошенко ниже 6%. При том, что показатели всех лидеров электорального мнения, включая самого Порошенко, отличаются в пределах статистической погрешности.

Учитывая незначительный разрыв между потенциальными кандидатами, который показывают соцопросы, бороться за второй срок стоит, полагают члены президентской команды. Сам же Порошенко, как утверждает один из собеседников, заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки - не раньше Дня независимости, после 24 августа.

Напомним, в апреле Порошенко на Международном форуме в Киеве предложил законодательно ограничить вмешательство России в украинские выборы.