Безвіз з ЄС і сильна армія будуть серед ключових меседжів кампанії Порошенко
Ще одним маяком кампанії стане автокефалія для помісної православної церкви
У числі ключових меседжів виборчої кампанії Петра Порошенка будуть безвізовий режим з Євросоюзом і сильна армія. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "На низькому старті: як в команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів".
Так, співрозмовники агентства в команді президента заявили, що, безумовно, безвізовий режим з ЄС і сильна армія будуть серед ключових меседжів виборчої кампанії Порошенка, а ще одним маяком стане автокефалія для помісної православної церкви.
Разом з тим на Банковій наголошують, що тема автокефалії не забезпечує всебічну консолідацію електорату.
"Отримання Томосу добре "злітає" серед електорату Західної, Північно-Західної і Центральної України, але мляво або ж взагалі не спрацює у разі виборців зі Східної та Південної України", - пояснило джерело в АП.
Нагадаємо, Порошенко оголосить про намір балотуватися на другий термін не раніше 24 серпня.
Як підтвердив РБК-Україна один із соратників Порошенко, його команда вже починає виборчу кампанію, а питання участі нинішнього президента у виборах - вирішено.