Безвіз з ЄС і сильна армія будуть серед ключових меседжів кампанії Порошенко

Ще одним маяком кампанії стане автокефалія для помісної православної церкви

У числі ключових меседжів виборчої кампанії Петра Порошенка будуть безвізовий режим з Євросоюзом і сильна армія. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "На низькому старті: як в команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів".

Так, співрозмовники агентства в команді президента заявили, що, безумовно, безвізовий режим з ЄС і сильна армія будуть серед ключових меседжів виборчої кампанії Порошенка, а ще одним маяком стане автокефалія для помісної православної церкви.

Разом з тим на Банковій наголошують, що тема автокефалії не забезпечує всебічну консолідацію електорату.

"Отримання Томосу добре "злітає" серед електорату Західної, Північно-Західної і Центральної України, але мляво або ж взагалі не спрацює у разі виборців зі Східної та Південної України", - пояснило джерело в АП.

Нагадаємо, Порошенко оголосить про намір балотуватися на другий термін не раніше 24 серпня.

Як підтвердив РБК-Україна один із соратників Порошенко, його команда вже починає виборчу кампанію, а питання участі нинішнього президента у виборах - вирішено.