UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Безвиз действует для украинцев в 108 странах, - Кулеба

Автор: Ольга Белей

По состоянию на 16 декабря украинцы имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. При этом безвизовый режим действует в 108 государствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Дмитрия Кулебы на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на декабрь 2021 года, граждане Украины имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира, безвиз распространяется на 108 государств и территорий, в 52 страны - по упрощенной процедуре электронной визы или визы по прибытию", - заявил министр.

При этом он уточнил, что в 2021 году, "несмотря на многие препятствия, мы расширили свободу путешествий для украинцев и продолжаем работать над новыми безвизами".

Глава МИД также рассказал, что в 2021 году Украина расширила безвизовый въезд в шесть стран. Кроме того, вступили в силу четыре международных договора Украины в сфере либерализации визового режима с Гренадой, Сербией, Перу, Сент-Винсент и Гренадинами; Франция и Нидерланды расширили действие безвиза для украинцев на свои заморские территории.

Министр также отметил, что онлайн-карту для путешествий, составленную министерством, просмотрели 14,7 млн ​​раз. Ежедневно ею пользуются 35-40 тысяч пользователей.

Напомним, 9 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет добиваться безвизового режима с Великобританией. Однако, по его словам, на это уйдет время.

Напомним, ранее Британия и Украина договорились продолжить переговоры для упрощения режима поездок между странами.

Кроме того, ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Безвизовый режим