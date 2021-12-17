Безвіз діє для українців у 108 країнах, - Кулеба

"Станом на грудень 2021 року, громадяни України мають право в'їжджати в спрощеному порядку в 160 країн світу, безвіз поширюється на 108 держав і територій, в 52 країни - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю", - заявив міністр.

При цьому він уточнив, що в 2021 році, "незважаючи на багато перешкод, ми розширили свободу подорожей для українців і продовжуємо працювати над новими безвізами".

Глава МЗС також розповів, що в 2021 році Україна розширила безвізовий в'їзд в шість країн. Крім того, набули чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, Сербією, Перу, Сент-Вінсент і Гренадинами; Франція і Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території.

Міністр також зазначив, що онлайн-карту для подорожей, складену Міністерством, переглянули 14,7 млн разів. Щодня нею користуються 35-40 тисяч користувачів.