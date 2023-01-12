Безуспішно борються з гривнею. Росіяни на окупованих територіях вимагають видаляти додатки українських банків

Росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Ворог проводить рейди та перевірку телефонів на блокпостах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Відповідні дії не мають результату, але загарбники намагаються досягти хоть якогось ефекту й вимагають видаляти додатки українських банків.
"Пов'язано це з так званим указом переходу ТОТ на рублеву зону. Росіяни хочуть максимально обмежити користування гривнею серед місцевих мешканців", - зазначили у ЦНС.
До слова, Центр національного спротиву закликає громадян бути обережними й за можливості залишити регіон.
Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях тиснуть на підприємців, які надалі користуються гривнею.
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