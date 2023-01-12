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Безуспешно борются с гривной. Россияне на оккупированных территориях требуют удалять приложения украинских банков

Фото: Россияне на оккупированных территориях требуют удалять приложения украинских банков (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне ужесточили фильтрационные меры на временно оккупированных территориях. Враг проводит рейды и проверку телефонов на блокпостах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Соответствующие действия не имеют результата, но захватчики пытаются добиться какого-либо эффекта и требуют удалять приложения украинских банков.

"Связано это с так называемым указом перехода ТОТ на рублевую зону. Россияне хотят максимально ограничить пользование гривней среди местных жителей", - отметили в ЦНС.

К слову, Центр национального сопротивления призывает граждан быть осторожными и по возможности покинуть регион.

Напомним, россияне на оккупированных территориях давят на предпринимателей, которые дальше пользуются гривной.

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Война России против Украины