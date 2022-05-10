UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за безуспешной "спецоперации". Путин может объявить военное положение в РФ, - разведка США

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к более радикальным средствам в войне против Украины, включая введение в стране военного положения. В разведке США считают, что глава Кремля пойдет на такой шаг по мере затягивания боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время слушаний в Сенате.

"Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", - отметила Хейнс.

По ее словам, Путин пойдет на такой шаг для того, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для победы в войне против Украины. Также глава Кремля может предпринять такие меры по мере затягивания конфликта или если посчитает, что Россия проигрывает.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов удвоить ставки в войне против Украины.

Отметим, по мнению военных экспертов, всеобщая мобилизация положит конец России как государству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиВоенное положениеВойна в Украине