Из-за безуспешной "спецоперации". Путин может объявить военное положение в РФ, - разведка США

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к более радикальным средствам в войне против Украины, включая введение в стране военного положения. В разведке США считают, что глава Кремля пойдет на такой шаг по мере затягивания боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время слушаний в Сенате.