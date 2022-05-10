Через безуспішну "спецоперацію". Путін може оголосити воєнний стан в РФ, - розвідка США

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до більш радикальних засобів у війні проти України, включаючи введення в країні воєнного стану. У розвідці США вважають, що глава Кремля піде на такий крок у міру затягування бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Національної розвідки США Евріл Хейнс під час слухань у Сенаті.