UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Безуглій можуть заборонити участь у засіданнях Ради через "асоціальну поведінку"

Фото: Марʼяна Безугла (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

З третьої спроби Регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову щодо вилучення Мар’яни Безуглої із засідання парламенту.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"З третього разу Регламентний Комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку", - повідомив він. 

За словами нардепа, рішення підтримали п’ятьма голосами "за".

Остаточне голосування у сесійній залі заплановане на четвер, 21 серпня. 

Своєю чергою Безугла відреагувала на рішення профільного комітету і заявила, що подаю в суд "щодо незаконності рішення Регламентного комітету".

Що передувало

Мар’яна Безугла неодноразово опинялася в центрі скандалів, через що кілька разів ініціювали її усунення з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Після різких висловлювань депутатки на адресу військового командування, зокрема колишнього головкома Валерія Залужного, група народних депутатів вимагала її звільнення. На тлі цих подій вона оголосила про вихід із фракції "Слуга народу".

У січні Верховна Рада не змогла навіть включити питання про звільнення Безуглої до порядку денного. На початку вересня минулого року ініціативу таки винесли на розгляд, але голосів забракло: "за" проголосували лише 205 депутатів.

Один із найрезонансніших інцидентів за участю депутатки стався в червні цього року. Тоді Мар’яна Безугла насміхалася зі співака й військового Тараса Тополі, звинувативши його у "симуляції служби", а російський удар 23 червня по його квартирі назвала "кармою". Ці слова викликали широкий осуд у суспільстві.

У відповідь Тополя оголосив "збір на психіатра" для Безуглої, на що політикиня заявила, що перекаже зібрані кошти на дрони-перехоплювачі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада