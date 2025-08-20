Безуглій можуть заборонити участь у засіданнях Ради через "асоціальну поведінку"

Що передувало

Мар’яна Безугла неодноразово опинялася в центрі скандалів, через що кілька разів ініціювали її усунення з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Після різких висловлювань депутатки на адресу військового командування, зокрема колишнього головкома Валерія Залужного, група народних депутатів вимагала її звільнення. На тлі цих подій вона оголосила про вихід із фракції "Слуга народу".

У січні Верховна Рада не змогла навіть включити питання про звільнення Безуглої до порядку денного. На початку вересня минулого року ініціативу таки винесли на розгляд, але голосів забракло: "за" проголосували лише 205 депутатів.

Один із найрезонансніших інцидентів за участю депутатки стався в червні цього року. Тоді Мар’яна Безугла насміхалася зі співака й військового Тараса Тополі, звинувативши його у "симуляції служби", а російський удар 23 червня по його квартирі назвала "кармою". Ці слова викликали широкий осуд у суспільстві.

У відповідь Тополя оголосив "збір на психіатра" для Безуглої, на що політикиня заявила, що перекаже зібрані кошти на дрони-перехоплювачі.