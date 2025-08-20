RU

Безуглой могут запретить участие в заседаниях Рады из-за "асоциального поведения"

Фото: Марьяна Безуглая (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

С третьей попытки Регламентный комитет Верховной Рады поддержал постановление об изъятии Марьяны Безуглой с заседания парламента.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"С третьего раза Регламентный Комитет все же проголосовал мое постановление об исключении Марьяны Безуглой из заседания Верховной Рады за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение", - сообщил он.

По словам нардепа, решение поддержали пятью голосами "за".

Окончательное голосование в сессионном зале запланировано на четверг, 21 августа.

В свою очередь Безуглая отреагировала на решение профильного комитета и заявила, что подаю в суд "о незаконности решения Регламентного комитета".

Что предшествовало

Марьяна Безуглая неоднократно оказывалась в центре скандалов, из-за чего несколько раз инициировали ее отстранение с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

После резких высказываний депутата в адрес военного командования, в частности бывшего главкома Валерия Залужного, группа народных депутатов требовала ее увольнения. На фоне этих событий она объявила о выходе из фракции "Слуга народа".

В январе Верховная Рада не смогла даже включить вопрос об увольнении Безуглой в повестку дня. В начале сентября прошлого года инициативу таки вынесли на рассмотрение, но голосов не хватило: "за" проголосовали лишь 205 депутатов.

Один из самых резонансных инцидентов с участием депутата произошел в июне этого года. Тогда Марьяна Безуглая насмехалась над певцом и военным Тарасом Тополи, обвинив его в "симуляции службы", а российский удар 23 июня по его квартире назвала "кармой". Эти слова вызвали широкое осуждение в обществе.

В ответ Тополя объявил "сбор на психиатра" для Безуглой, на что политик заявила, что переведет собранные средства на дроны-перехватчики.

