Безугла вийшла з фракції "Слуга народу", - джерело

Народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Парламентар вийшла з фракції за власним бажанням.
Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".
Сьогодні, 17 липня, про відповідну заяву депутата було оголошено у парламенті під час пленарного засідання.
Крім того, як нагадав співрозмовник РБК-Україна, Безугла вже давно не є членом партії "Слуга народу".
Додамо, що Мар'яна Безугла у 2019 році була обрана народною депутаткою по 217 мажоритарному округу (Оболонський район Києва). Відповідно парламентар не втратить мандат після виходу з фракції.
Мар'яна Безугла народилася у Києві 1988 року. Вона закінчила Національний медичний університет імені Богомольця за спеціальністю "Лікувальна справа", а також Українську військово-медичну академію.
До обрання народним депутатом вона працювала за медичним напрямком у проектному офісі реформ при Міністерстві оборони України. Безугла є заступницею голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Парламентар відома своїми скандальними заявами щодо критики військового командування. Зокрема, Безугла звинувачувала колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.
На початку січня 2024 року оборонний комітет Ради рекомендував усунути Безуглу з посади заступника голови комітету. У парламенті також зареєстрували відповідну постанову, але рішення не було ухвалене.
На початку року народна депутатка також вийшла з партії "Слуга народу".
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