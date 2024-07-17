Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", - источник

Сегодня, 17 июля, о соответствующем заявлении депутата было объявлено в парламенте во время пленарного заседания.

Кроме того, как напомнил собеседник РБК-Украина, Безуглая уже давно не является членом партии "Слуга народа".

Добавим, что Марьяна Безуглая в 2019 году была избрана народным депутатом по 217 мажоритарному округу (Оболонский район Киева). Соответственно парламентарий не потеряет мандат после выхода из фракции.